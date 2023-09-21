租地建屋期滿拆屋還地 留意耐用年數折舊提列

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針對租地建屋租期屆滿需拆屋還地的狀況，財政部高雄國稅局說，房屋的折舊，應依固定資產耐用年數表規定的耐用年數計提，也就是租賃期滿還地未達耐用年數時，以該廠房未折減餘額列為報廢年度損失，有廢料售價收入的話，應將售價列為收益處理。

財政部高雄國稅局說明，依財政部72年4月6日台財稅第32193號函規定，營利事業承租空地建屋使用，事先約定租賃期滿拆屋還地，針對房屋的折舊，應依固定資產耐用年數表規定的耐用年數計提，至於因租約期滿必須拆屋還地時，可依所得稅法第57條第2項規定，提出確實證明文據，以該項房屋未折減餘額列為該年度損失；但有廢料售價收入的話，應將售價列為收益處理。

國稅局舉例，某公司以20年租期承租土地，並在承租土地上自費建廠房、廠房的耐用年數為35年，並將廠房登記為公司所有，雙方約定租賃期間屆滿拆屋還地，租賃期間其折舊提列，應依廠房耐用年數表的耐用年數35年提列折舊。

不過，該公司在租期屆滿拆屋還地時，未達耐用年數，應依營利事業所得稅查核準則第95條第10款規定，提出廠房拆除的相關證明文件，並以該廠房未折減餘額，列為報廢年度的損失。

國稅局提醒，各種固定資產計算折舊時的耐用年數，除經政府獎勵特予縮短者外，不得短於耐用年數表規定的最短年限，如以短於耐用年數表最短年限提列，導致超提折舊，對超提部分，國稅局不予認定，將發單補徵稅款並加計利息。