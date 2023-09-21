行庫ESG綠債 已發行245億

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阮清華致詞重點

淨零排放是全球趨勢，財政部次長阮清華20日指出，在公股行庫努力下，到第二季止，全體行庫發行的ESG相關綠色債券規模已達245億元，期盼金融機構與客戶、供應商相互合作，推動淨零。

阮清華在第三屆公股金融事業聯合供應商大會致詞時表示，近年因氣候變遷造成的天災層出不窮，近期加拿大森林大火至今還未撲滅，燃燒面積約三個台灣，還有夏威夷野火，過去從來沒想過會發生這麼嚴重的傷亡事件，凸顯氣候變遷對全球居住環境的影響真的非常大。對台灣來說，氣候變遷影響最明顯的就是，近年乾旱頻率越來越高。

阮清華說，為減緩氣候變遷，世界各國都陸續發布淨零碳排的相關目標，總統蔡英文也宣示台灣2050年達淨零排放目標，顯示永續發展、減碳是全球產業最重要課題；台灣8月7日成立碳權交易所，規劃開徵碳費、進行碳權交易，代表淨零排放已經從制度規劃，進入具體的政策措施，不再是紙上談兵。

財政部督導公股金融業在2021年成立ESG（環境、社會及公司治理）倡議平台，訂定短、中、長期目標，包括組織與ESG資訊揭露、責任金融及環境及社會績效三大主軸，目前各公股行庫完成簽署赤道原則、導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構，並在投融資與商品審查流程中將ESG納入審查因子。截至第二季，各公股行庫發行的ESG相關綠色債券總額，已達245億元。

阮清華認為，據國際非營利組織碳揭露計畫統計，金融機構本身的碳排放量其實有限，主要的排放量是來自客戶、超過金融機構排放量700倍以上，實際上可能比這更高。因此，金融機構的投資策略、融資規劃，對產業發展與供應鏈組成，有很大的吸引力、影響力與引導作用。

公股行庫提供很多的金融資源支援產業發展，阮清華強調，所以當然也可以透過同樣的機制來影響客戶，這就是金融機構一個很大的功能。他期許淨零碳排不是只有金融機構本身的責任，也不是「自己做好就好」，更需要和客戶、投資的對象、供應商等進行溝通，透過相互的合作共同努力，發揮推動淨零轉型的力量。