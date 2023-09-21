8月台股基金規模 2投信逆勢增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

8月加權指數劇烈震盪，月線下跌2.98％，但投資人越跌越買，使台股基金規模月增22.88億元至4,490億元，月增幅0.51％，其中台股基金前五大投信規模都在400億元以上，與前期相比，僅統一、野村兩家逆風成長，且以統一投信月增19.01億元奪冠。

國內投信公司在主被動市場定位日益明確，過去主攻主動式基金的國泰、復華、群益等投信明顯轉向衝刺台股ETF市場，偏重主動選股的投信則充實投研團隊力拚績效，今年整體台股基金平均績效逾4成，其中統一、野村旗下基金紛紛入列前十強，均有數檔基金績效達6成以上。

統一投信8月台股基金規模增加至481.03億元，月增幅達4.11％，已是僅次於安聯、元大的第三大投信，主要因統一投信台股基金當月淨值不跌反漲，加上淨申購雙向拉抬，且9月初更暌違16年再度募集台股基金，規模更衝到102.47億元，使統一投信台股基金規模再度大幅躍升；另一家8月台股基金規模逆勢增加的是野村投信，單月增加3.87億元，推升整體規模達466億元，居台股基金規模第四大投信。

反觀台股ETF基金市場，元大、國泰、復華、群益等投信相對有較高的成長。統計目前台股ETF基金規模排名，元大台灣50近期突破3,000億元大關、元大高股息、國泰永續高股息穩坐2,000億元大關之上，但若以今年規模增加的幅度來看，復華、群益投信遙遙領先，明顯勝過老字號ETF基金。

其中今年6月才上市的復華台灣科技優息規模快速爬升至ETF第四大、達740億元，群益台灣精選高息規模日前也突破400億元大關，成為台股ETF第七大，二檔台股ETF基金均躍居市場黑馬。