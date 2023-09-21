中信愛心版圖 再拓三據點

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為守護偏鄉弱勢孩童，改善其資源匱乏的成長環境，中信慈善基金會偕同衛福部推動「台灣夢計畫」，自2015年執行至今，愛心據點不斷擴增，自7月起陸續完成南投縣慈恩社區與彰化縣新生社區掛牌儀式，20日在雲林縣安溪社區舉辦全年度第三場掛牌活動，目前全臺共有26個「台灣夢」社區築夢基地。

中信慈善基金會董事長辜仲諒出席三場掛牌活動時表示，在偏鄉找工作不容易，家長為給孩子更好的生活條件，只得到外地賺錢，把孩子託付給長輩，但長輩年紀大了，也無法繼續照顧，所以「台灣夢」是要圓偏鄉弱勢孩子與家長們的夢，讓爸媽可以專心為家打拼。

辜仲諒特別感謝中央與地方政府，以及第一線服務的社區志工，把孩子當作自己家人般用心照顧。衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如認為，「臺灣夢」是第一個從中央到地方政府並結合民間企業資源的計畫，還有專家學者的輔導培力，更有社區在地鄉親不計報酬投入陪伴，經長期推動，看到孩子的轉變令人感動。

南投縣慈恩社區、彰化縣新生社區及20日掛牌的雲林縣安溪社區，當地居民多為務農或赴外地工作，家長為賺錢養家，無法陪伴孩子。慈恩社區理事長楊崇禮說，有位孩子家境貧苦，總是吃反覆加熱的飯菜，剛來到社區看到熱騰騰的餐食，反而不敢動筷子去夾，令人心疼。

新生社區理事長王明樹為鼓勵孩子積極學習、遠離毒品，結合當地大好人自掏腰包在社區基地旁邊蓋廚房、廁所，幫助孩子下課後能在這裡獲得最好的陪伴與照顧。新生社區掛牌當天，中信特攻籃球隊球星謝亞軒與魏嘉豪驚喜現身，與熱愛籃球的基地孩子們交流球技。

「台灣夢計畫」自2015年推動至今邁入第九年，經費來自中信慈善基金會發起、中信銀主辦的「點燃生命之火」愛心募款運動，目前全臺有26個社區築夢基地，累計陪伴照顧全台兒童近92萬人次，今年預計將再邀請五個社區加入。據「台灣夢計畫縱貫追蹤調查研究」最新結果顯示，受助孩童中有93.8％表示「我對自己的未來有夢想」，更有97.8％認為「進入基地後，我對自己更有信心」。