國壽建議 退休必備三帳戶

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在高齡化社會下，好的退休生活，須儲備三個帳戶，即「退休、醫療、長照」。國泰人壽表示，上述三帳戶中，國人除仰賴社會保險或政府政策提供外，個人額外準備略顯不足，保發中心統計，國人長照險投保率卻不到5％，顯示在長照帳戶上，國人準備不足，若發生長照，恐因其缺口而吃掉退休金。

依國發會推估，去年潛在長照需求，含身心障礙、失智症等，約達80多萬人，長照2.0計畫僅可服務31.3萬人，在有限資源下，未能獲得服務者佔大宗；且再依台灣失智症協會推估，未來20年中約每30分鐘即增加1位失智者，顯示失智人口占比逐年成長，長照需求的準備刻不容緩。

國泰人壽指出，少子高齡化的影響，五、六年級生未來退休時，照顧老人的重擔可能落在也是熟齡的退休人員身上，為避免造成下一代負擔，應趁現在好好幫自己或長輩規劃長照保障。但很多熟齡者都陷於「保費過高」或「無法投保」兩難中。

為解決這困境，國泰人壽近期推出「樂齡守護長期照顧定期健康保險」，是業界首創承保年齡提高至75歲，另歲滿期定期險設計，滿足降低預算需求。以45歲男性投保20年期保額3萬為例，年繳保費2萬2,680元，平均一個月不到2,000元，就可保障至84歲，若發生長照事故，將可獲得每年36萬元長期照護金理賠，最久給付10年，讓家人生活不受到嚴重影響。

國泰人壽強調，國壽以「照顧身、關懷心、保障財」理念，打造高齡人生防護網，讓你我享受樂齡退休生活，規劃各項友善高齡服務。國壽與工研院合作推出業界首創「互動式」認知檢測工具，以主動預防來降低罹病風險，與今年國際失智症月活動主題「現在就是最佳時刻」理念一致。

另開發搭載AI智能「FitBack健康吧」，加入會員後透過走路、運動心率等健康任務，關注自身健康外，亦可累積任務值享保費折減，國壽建議民眾可及早準備長照及醫療帳戶以轉嫁其風險。