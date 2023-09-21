基辛格看台積 各擁優勢

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英特爾執行長基辛格於Innovation 2023會後記者會中，盛讚台積電晶圓代工領先地位，而在先進封裝領域則認為各有優勢！不過雙方都是為推進AI世代努力。雖然發展AI伺服器系統，與其他晶片大廠存在競爭關係，但基辛格透露，私下與黃仁勳也是好朋友，既競爭又合作，將與客戶共同努力將餅做大。

基辛格分析，目前半導體產業只有三種型式，「Big，Niche or Dead」，英特爾在主流市場占盡優勢，並往下發展利基型市場，包括量子計算、神經形態運算等尖端技術；他以「TIK TOK」形容英特爾團隊，對領先技術分秒必爭、腳步不停歇。

提到晶圓代工，基辛格盛讚台積電於該領域居領先地位，英特爾要做到的是超越自己、盡可能強大「As big as we can」。而在先進封裝領域則各有千秋，基辛格有信心英特爾先進封裝，能滿足目前自身推出的高階產品，且產能也足以支援其他晶圓廠需求。換言之，不排除將來可支援台積電美國廠先進封裝。

對於AI PC展望，基辛格強調，Meteor Lake最大亮點在於NPU（神經網路處理器），不必利用雲端資料中心來獲取算力。從現在開始，英特爾將AI廣泛引入PC，帶領數億台PC進入AI時代，千億美元商機值得期待。

輝達在AI時代最大優勢在於擁有全球大批忠誠的開發者。而英特爾顯然也有意建構自己的生態系，此次便開放開發者雲端平台，利用最新英特爾軟硬體創新，來進行AI開發，包括用於深度學習的英特爾Gaudi2加速器。雖然明年推出的Gaudi3才足以與輝達縮小差距，但已凸顯英特爾企圖在落後AI伺服器市場吹起反攻號角。

英特爾處理器為眾多超級電腦提供動能，甚至包括輝達DGX H100系統，雙方存在既合作又競爭的尷尬關係。不過基辛格表示，雖然與輝達為競爭關係，但他與黃仁勳私底下也是好朋友，雙方共同目標皆在發展AI，讓AI無所不在。