英特爾倚重ASIC 「這3家」台廠有望受惠

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英特爾技術長Greg Lavender揭示，英特爾正在開發一款ASIC（客製化應用晶片）加速器，用於降低全同態加密（Fully Homomorphic Encryption,FHE）相關的效能負擔。顯示ASIC重要性不言可喻，台廠三家ASIC廠創意、智原、世芯-KY，雖專精方向不一，但在AI世代中同樣受國際大廠倚賴。

法人指出，美國超大規模雲端服務商（hyperscale）愈來愈積極投入客製化AI晶片。

其中，世芯就有參與特斯拉Dojo 1部分設計，創意則幫助微軟Athena自研晶片；智原IP與ASIC設計服務客戶包含Broadcom、Socionext等。

Intel Innovation第二天，英特爾技術長Greg Lavender詳細介紹了英特爾開發者優先、開放式生態系的理念，同時強調安全信任之重要性；藉此推出名為Intel Trust Authority的全新驗證服務，與多家領先軟體廠商合作，並揭示正在開發ASIC加速器，主因FHE允許直接在加密資料上進行運算，實際執行受運算複雜性和間接成本限制，因此需要藉由ASIC來加速。

AI是創新的引擎，其應用案例遍及各行各業，從醫療保健、金融，到電子商務和農業。英特爾強調端到端的安全承諾，包括用於驗證硬體與韌體完整性的Transparent Supply Chain，以及協助保護記憶體中敏感資料的機密運算；Lavender指出，英特爾透過多項新的工具和服務，擴展其平台安全性和資料完整性保護。