挺新創 遠傳創逾1.7億商機

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遠傳扶植新創有成，新創加速器成立兩年來，累積扶植新創家數已達37家，並創造逾1.7億元數位轉型新商機，同時誘發投、增資金額更突破3.2億元。

遠傳總經理井琪表示，截至目前，遠傳已注資新創公司千萬元，但10億元資金已經準備好了，只是每一個新創公司洽談過程嚴謹，且遠傳都是做策略投資而不是財務投資，是否有綜效及互補才是首選。

遠傳目前輔導的新創團隊已在ESG淨零、智慧醫療、智慧零售、智慧城市、金融保險等五大領域繳出亮眼成績。多家新創並與遠傳及關係企業展開合作，包括遠傳與永訊智庫合作推出中小企業永續轉型套件，擁有睡眠醫療服務經驗的創智生技攜手遠傳5G遠距診療平台，推出Mind UP 睡眠健康照護方案，在智慧零售方面，遠傳已協助三維人的Saas物流管理神器，試行串接遠傳公務車管理平台，在金融保險服務部分，遠傳協助略策推出大保庇護駕卡。

遠傳20日宣布啟動第三期加速器招募，找尋下一個潛力新秀。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民進一步表示，遠傳藉由與愛立信、微軟、及Intel合作，同步帶著新創「出海」打國際盃，尤其遠傳是東北亞電信公司中，第一個加入「愛立信5G新創計畫」的電信公司，未來透過國際夥伴的全球布局，將協助台灣新創團隊輸出海外打國際盃。

另外，iPhone 15新機即將開賣，井琪表示，iPhone 15銷售反應熱絡，有助於驅動5G滲透率，遠傳目前5G滲透率38％，在iPhone新機助陣下，遠傳年初訂下的目標40％，相信可以超前。

井琪說，iPhone 14去年供應不足，但今年iPhone 15供貨穩定，而且遠傳也掌握相當數量，足夠應付果粉所需。

針對公平會開罰中華電信及台灣大合計7,600萬元，井琪以「都是同業，兔死狐悲」回應，強調對於競業被開罰如此重的罰責「相當心疼」，並強調，消費者不用擔心，如果從全球市場來看，台灣行動資費是最便宜的，而且即便台灣行動資費很低，電信公司仍提供全世界最好的行動網路。