i15開賣 電信業出招拚場

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iPhone 15開賣會22日登場，拚人氣、更拚買氣，電信業拉攏果粉再出招，中華電信20日宣布，將於首賣會現場贈送前88名排隊果粉3,600元優惠券，台灣大重砸價值300萬元獎品贈果粉，遠傳則祭出超過5萬個獎項拉攏嬌客，亞太電針對搶得頭香的客戶，祭出買一支再送一支，電信業砸重本不手軟。

被視為今年iPhone 15開賣會一級戰區的台北三創園區，19日開始出現果粉提早排隊搶頭香，幾乎都衝著電信公司大手筆的抽獎或贈品而來。

中華電信22日將率先銷售「iPhone for Life」新機方案，指定資費方案，除可拿到一支最新的iPhone 15系列新機，約滿到期後完成舊機回收，即可再用「iPhone for Life」購入下一代新iPhone。

台灣大繼去年送出特斯拉Model 3一台、與宏佳騰智慧電車14名之後，今年亦不手軟，祭出總價值近300萬元的「最i果粉 5GO送」抽獎活動，包括一名獨得市價120萬元的「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」，可攜伴（1名）遨遊美洲、亞洲、澳洲、非洲、歐洲五大洲，以及14位各獲市價12萬元的「台鐵鳴日號觀光列車雙人遊」。

遠傳今年推出超過5萬個抽獎獎項，其中包括定價58,900元的最大獎iPhone 15 Pro Max（1TB），20日進一步加碼推出舊換新最高折35,000元，手機0元起、MacBook、iPad、Apple Watch各再折1,000元、聯名卡賺8％回饋、VIP最高再折5,000元等重磅優惠。

被視為「最後一戰」，亞太電信併入遠傳電信之前最後一次舉辦iPhone 15開賣會，19日亦公布iPhone 15購機方案，月付1,599元／ 48期購機約，專案價0元購得iPhone 15 128GB。開賣會當天搶得頭香的果粉，搭配指定方案購機，亞太電信再送出一支iPhone 15 128GB，並可參加加碼禮抽獎，最大獎價值近萬元的SHARP雙氣流智慧吹風機。