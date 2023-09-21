面板漲勢 9月下旬告終

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自2月以來的面板漲勢在9月下旬告終！TrendForce最新9月面板報價，由於品牌廠採購動能轉弱，全尺寸電視面板價格無力調漲、全面轉為持平，而IT面板價格也同樣持平。面板廠9月已減少投片量，10月價格走勢還要再觀察後續需求的變化。

TrendForce研究副總范博毓表示，9月大尺寸面板從電視到IT全面放緩，反映在面板價格也就無力向上調漲。電視面板從今年2月起漲以來，整體漲幅高達30％～50％，品牌廠也感受到成本壓力，因此這一波品牌廠採購踩煞車的力道也就更強，要力阻面板廠漲價。先前預估第三季電視面板採購數量相比前一季會有6％～8％的增長，不過品牌廠採購提前縮手，預估第三季電視面板採購大致和第二季相當。

9月上旬50吋以上的大尺寸電視面板僅小漲1美元，目前看來9月下旬從32吋、43吋等小尺寸電視面板，一直到50吋、55吋、65吋、75吋等大尺寸電視面板價格全面持平，為八個月的面板漲勢劃下句點。根據TrendForce所公布的9月下旬面板報價，32吋電視面板均價約38美元，43吋面板約66美元，55吋面板均價約126美元，65吋面板均價約169美元。

IT面板今年以來走勢原本就比較疲弱，到了第二季才反應成本、小幅調漲價格。第三季監視器面板採購持平，7、8月價格漲幅僅小漲，9月也轉為持平。21.5吋、23.8吋、27吋監視器面板報價分別為41.7、48、61.7美元。

筆電面板今年價格變動相對比較落後，最晚開始漲價，9月下旬看不同客戶、不同機種，仍有部分產品價格小漲0.1美元，預期到了第四季，報價也會全面持平。14吋TN面板報價約26.6美元，15.6吋IPS面板報價約40.6美元。

范博毓表示，8月下旬已經看到需求轉弱的訊號，面板廠在9月份也擴大減產，包括8.5代廠、10.5代廠都減少投片量，希望維持供需平衡、支撐面板報價。10月份面板價格持平、還是反轉向下，還要觀察接下來需求的變化。