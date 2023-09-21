速聯斥百億擴建潭子新廠

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全球第二大自行車零組件製造商－愛爾蘭商速聯（SRAM）集團，投資百億元擴建台中潭子新廠，20日開工，未來不僅將整合台灣現有的廠區與研發中心，還將新增鏈條生產設備，成為繼葡萄牙廠之後，速聯在全球的第二座鏈條廠。速聯潭子新廠預計2025年1月投產，預期在發揮整合綜效後，營運規模上看600億元。

速聯集團主要生產自行車變速器、變速控制桿等主力產品，目前在台中有四個廠區，分別是神岡的台灣總部、豐洲一廠與二廠、西屯區的亞洲開發中心，去年集團營收逾430億元，其中台灣廠就占了9成以上。

隨著疫情紅利的消失，全球自行車產業鏈面臨高庫存的壓力，速聯集團預估今年產能將大減3成，因此今年2月、5月、8月已多次精簡派遣工與外籍移工。速聯集團執行長Ken Lousberg認為，自行車高庫存問題，預期在未來的6至12個月內可完成去化。

速聯集團台灣分公司總經理陳鴻毅則表示，速聯今年2月就宣布台中潭子新廠投資案，「長期投資計畫，不會因為短期的景氣循環而改變」，速聯看好自行車產業明年景氣就會好轉，「最快明年上半年、最慢明年下半年」，庫存就能調回健康水位，加上疫情三年期間，全球培養很多自行車愛好者，「相信在庫存去化完後，自行車產業景氣會比2019年疫情前還要好！」

Ken Lousberg在潭子廠動土典禮致詞時表示，速聯潭子新廠是集團繼2014年在台成立亞洲開發中心之後，又一重大投資案，未來將把在台中各地廠房與廠區整合至潭子新廠並設置研發中心。

外傳速聯集團甫併購德國一家電動自行車馬達、控制器零件廠，相關零配件未來不排除會轉由台灣廠生產。對此陳鴻毅不表示意見，但透露以往自行車鏈條都在葡萄牙廠生產，「潭子新廠確定會新增自行車鏈條生產設備」，這也是潭子廠最新投資計畫。

速聯集團今年因多次精簡派遣工人力，台灣員工人數從4,000餘人降到目前約3,000人，這次潭子廠百億投資案也決定根留台灣，提供台中在地就業機會。