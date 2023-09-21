經部提供自行車業及時雨 速聯按讚

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經濟部長王美花20日受邀速聯（SRAM）集團台中潭子新廠動土典禮時表示，經濟部近期已針對自行車業進行產業座談，了解目前的問題，政府也會持續大力協助自行車產業。速聯集團台灣分公司總經理陳鴻毅證實，經濟部主動出面協助自行車供應鏈、也提供振興專案貸款，讓中小型供應商得以度過難關，「真的要幫經濟部按個讚！」

據悉，在速聯集團8月傳出大量精簡派遣工事件後，經濟部8月底即邀速聯與其供應商進行座談，「官員、供應商、銀行團三方直接坐下來面對面解決問題，這是過去不曾發生過的事情！」陳鴻毅說，經濟部真的看到產業的需求與困境，讓需要資金的中小型供應商，當場就與銀行團接洽如何取得振興專案貸款，這次的協助既快速又確實，讓自行車業界都感受到了。

王美花致詞時表示，速聯是全球自行車零組件第二大廠，其生產的零件避震器，鋼圈鏈條全是全球頂尖，並與中部自行車產業形成重要的生態鏈，讓台灣自行車可以行銷到全世界，且速聯不斷的創新，雖然母公司在國外，但9成生產線在台灣，大大小小供應鏈群聚在一起，讓台灣的自行車產業變成全球最重要的產業。

不過王美花表示，自去年下半年到現在，自行車產業面臨全球非常不景氣的困境，經部進行過產業座談，了解目前的問題，看政府能如何協助，也會持續大力協助。