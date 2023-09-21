許育瑞喊話 打造台北新地標

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台北國賓皇宮酒店20日舉行動土典禮，將改建成一棟飯店、兩棟住宅，地上23層，地下6層，分別是「台北國賓皇宮酒店」與「國賓皇琚」，由仰德集團董事長許育瑞、東京皇宮酒店社長吉原大介、三菱地所設計專務大草徹也、鹿島建設副社長越島啟介、中鹿營造董事長小俣悌二、大陸工程執行長Mr. Simon Buttery、大矩建築師事務所建築師楊立華、慕樺廣告董事長李幹樂等聯合執鏟動土，祈願改建案順利圓滿，奠基永固。

仰德集團董事長許育瑞表示，台北國賓是台灣第一家五星級飯店，長期以來政商雲集，也一直是日本商務客及高級觀光客來台首選飯店，為求全面升級，集團決定重建國賓飯店，期望打造出世界頂級的酒店和飯店精品宅。許育瑞表示，非常榮幸能與Palace Hotel攜手合作，雙方有共同的目標，同樣都追求著「世界一（SEKAI ICHI）」的理念，並邀請了一流的夢幻團隊，包括日本的三菱地所設計、鹿島建設-中鹿營造，以及英國倫敦的GA Group設計公司等，共同建設國賓的下一個60年，台北的下一個地標。

親自來台參加動土儀式的東京皇宮酒店社長吉原大介表示，兩家品牌在歷史、傳統、客群和經營理念上，有許多相似之處，能與國賓飯店建立夥伴關係深感榮幸，並將以成功重建「Palace Hotel Tokyo」所積累的經驗和專業知識，充分發揮，全力以赴，藉以實現在台北建造「世界一流的酒店」的期望。

未來的國賓皇宮酒店也將持續保有國賓最受歡迎的餐飲服務，包含「國賓中餐廳」、米其林一星的「A CUT牛排館」，同時導入頂級日式料理餐廳等，持續滿足重要賓客的味蕾，並回應消費者高度期待。

另也精心規劃了108間客房（15坪以上、23坪為主打），相信有足夠水準服務國際級的高端賓客。

為承襲60年來優良的口碑，國賓也規劃了「國賓皇琚」豪華御所共72戶、坪數自95至115坪，將秉持「稀有」、「尊貴」、「華麗」、「典雅」的特質，引進飯店式管理模式服務住戶，推出之後已吸引很多高端客戶、企業家及名人目光，尚未正式開賣，實價登錄已超過15戶。

國賓飯店位於台北市核心精華地段，自1964年起，經營超過60年，服務顧客累計至少突破2,000萬人次，「每個台灣人的記憶都有國賓」，是經典代表性品牌，日前申請重建，已拆除完畢，飯店預計2028年開業。許育瑞董事長也期許，追求品質的前提下，施工過程務必注意安全，祈願工程順利，一切圓滿。