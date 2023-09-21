台灣工具機 拚數位、綠色雙軸轉型

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台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳定調台灣工具機產業未來發展，將以數位轉型、綠色轉型為雙主軸。工具機公會指出，綠色轉型聚焦在智慧節能、環境認證、資源再利用、綠色供應鏈及永續產品設計等面向，將透過與綠色供應商合作，推動綠色產品的製造，進而推動整個供應鏈的綠色轉型。

工具機公會與外貿協會攜手在歐洲工具機展上舉辦「數位轉型X綠色轉型」發表會，邀請東台、永進、百德、上銀等台廠，一同說明台灣工具機及零組件產業對數位轉型、綠色轉型的因應之道，並提出具體解決方案。

陳伯佳致詞指出，工具機公會明年3月27日至31日在台北南港展覽館舉辦TMTS 2024台灣國際工具機展，以雙軸轉型主題概念，與今年歐洲工具機展主題「Living innovation, shaping change」相近，都是強調工具機產業未來的智能化、永續化及價值鏈提升。

工具機公會表示，在數位轉型推工廠智慧化、數據分析與雲端計算、智慧聯網、數位雙生及人機協作、區塊鏈技術等五大元素，藉此實現生產流程的自動化、數據分析、生產數據管理與應用等，提高生產效率和品質。

在綠色轉型推動的五大元素，包括智慧節能、環境認證、資源再利用、綠色供應鏈、永續產品設計，希望幫助企業實現綠色生產、降低能源消耗、減少資源浪費，推動整個供應鏈的綠色轉型，達到永續發展的目標。