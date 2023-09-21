高雄地政局標地全壘打

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高雄市政府地政局20日標售8筆建地，揮出久違的全壘打，合計標售金額21億多元，標脫率100％，其中友友事業以每坪168萬元、標得高雄火車站生活圈的第71期重劃區「商五」土地的過程最精采。

這次高市標地故事最精采的則屬第二標、位於高雄火車站生活圈的第71期重劃區545.16坪的「商五」土地，每坪底價158.44萬元、總價8.63億元，共有二個標封，投標者分別是友友事業董事長張永義及隆大營建，由於隆大董事長陳武聰與張永義，是高雄市不動產開發公會前、後任理事長，張永義還得稱呼陳武聰一聲師父，此次「師徒對陣」，最終由友友以每坪168萬元、總價9.158億元，溢價率6.03％，擊退隆大的8.82億元。

張永義表示，他原看上此次標得土地斜後方一塊600多坪的「商四」土地，每坪170多萬元，但簽約前夕卻遭另一建商加價3,000萬元攔胡，因此才決定出手競標這塊「商五」土地，沒想到買到的價格更低、區位更好。未來該地將規劃「小豪宅」，興建地下6樓、地上29樓的住宅大樓。

至於高雄大學區段徵收區一筆面積約1,582坪「住三」土地，共有五標封參與投標，最後由泰郡建設董事長郭泰吟以9億餘元標得，溢價率11.79％，每坪標脫價58.06萬元。