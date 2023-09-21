迎低碳趨勢 馬達節能獻新猷

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從民生家電到工廠設備，馬達是提供機械動力最重要的核心元件，根據國際能源總署（IEA）的調查，全球馬達設備的用電量占比高達46％。我國經濟部能源局歷年資料也顯示，工業部門用電占國內總用電的一半以上，其中馬達用電占工業用電高達70％。

寧茂企業指出，在全球馬達數量持續成長的情況下，變頻技術是提升能源效率的關鍵技術之一，相較於傳統的固定速度系統，變頻器可以透過控制馬達的運轉速度，在不同負載情況下以最佳效率運轉，進而減少系統中不必要的能源損耗，達到系統節能的效果，在現今高度重視節能和環保的時代背景下，廣泛應用變頻技術為大勢所趨。

寧茂表示，風扇與泵浦是一種提供流體或氣體能量，使流體或氣體獲得壓力、速度的機械，主要應用於空調、廢水處理、加熱系統與增壓裝置。經統計其能耗占全球耗電量20％，若搭配變頻驅動可以節約30％～50％之耗能。風扇與泵浦所消耗的電力費用，約占設備總使用成本的85％，若能改善風扇泵浦的使用與耗電量，將使系統的使用成本大幅降低。

秉持「Green Tech Green Life」的理念，寧茂為提供客戶更好的節能解決方案，共同實現綠色低碳環境，9月20日至22日參加在台北世貿三館登場的台灣國際水周展覽，特別展出新一代的泵浦專用-RM6F6 HVAC變頻器，可對應交流感應馬達、永磁同步馬達及直流無刷馬達控制，以協助市場客戶能跟上國際淨零碳排腳步。RM6F6 HVAC專用變頻器，支援最多8台自動並聯／交互運轉控制、多種恆壓（溫）控制模式、壓差／溫差控制，可對應各種風車、水泵及空調系統風側及水側設備節能，將助力產業大幅改善風扇泵浦的使用與耗電量。

此外，在本展也同步展示防水防塵等級IP66的變頻器-WP6系列，一樣可對應交流感應馬達、永磁同步馬達和直流無刷馬達控制。WP6系列具有耐腐蝕性和耐候性，可在戶外環境和惡劣環境中穩定運轉不受損壞，適用於各種場所，例如農場、養殖魚塭、建築物、工業廠房、高速公路、鐵路、機場等。