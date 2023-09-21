東元IE4馬達搭變頻節能系統 超省電

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在全球製造業都邁向淨零碳排的趨勢下，東元不僅提供產品與服務，也扮演最核心的整合角色，能夠協助用電大戶落實節能減排，提供客製化專業評估與智慧化數據分析，以創新的一站式服務模式，從廠務設備到生產製程，提供全方位的綠色智慧解決方案，協助企業強化永續競爭力。

依據能源局數據統計，台灣總用電量工業部門就占了一半以上，電子業用電量則占了其中近40％，是工業用電的最大宗。在廠區既有的廠務設備方面，包括空壓系統、廢水及排氣處理、空調系統等，東元以實績說明，在搭配使用高效能IE4馬達與變頻節能控制系統，平均節電能達到25％。

而在製程設備的真空泵、加熱裝置、檢測設備方面，東元的實績顯示：真空系統所使用的IE1馬達更換為IE4高效能馬達之後，再搭配變頻器，平均節電可達51％，相當可觀。針對廠區既有設備，東元提出「回授變頻控制系統」，這套系統結合高效率馬達、感測元件、變頻器及控制器等，可以根據客戶製程需求及系統負載變化，進行回授變頻調控，不用更新設備，只要升級安裝「回授變頻控制系統」就可以達到節電的效果。

在新產品方面，東元領先同業，搶先曝光目前國內唯一達到IE5效能的感應馬達，以及推出超高效能IE5系列產品，包含同步磁阻馬達、永磁馬達、EC馬達以及永磁直驅系統，提供產業各項不同應用和需求。

為協助產業晉升綠色工廠的實績與步驟，東元希望提供製造業更多的創新應用，為客戶打造高效節能的智慧低碳生產線，邁向永續綠色未來。