洛克威爾升級款變頻器 效率高

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全球最大工業自動化和數位轉型龍頭洛克威爾自動化（NYSE：ROK），旗下PowerFlex AC變頻器產品組合拓展至亞太地區銷售屆滿一年，該款以支援更廣泛的馬達控制應用程式，並藉由洛克威爾自動化TotalFORCE技術，是助力產業客戶更彈性、高性能及智慧化全方位提升的全新一代變頻器。

洛克威爾自動化亞太區低壓變頻器產品經理Sav Papadopoulos表示，自從導入TotalFORCE技術於傳統六脈衝變頻器後，有更多的工廠能夠深刻的體驗到這項技術所帶來的優勢，目前市場上也沒有任何一款技術能兼具PowerFlex 755TS變頻器所能整合提供的高性能與智慧化，這項技術的發展不僅能夠改善營運生產力，更能有助於減少人力負擔。

PowerFlex 755TS變頻器提供增強型腐蝕性氣體防護（XT），能夠有助於延長變頻器在腐蝕性氣體環境中的運作壽命，PowerFlex 755TS變頻器更是通過全球最嚴謹的腐蝕性環境測試規範之測試和驗證，不僅接受全球領先的30天混合氣體流量暴露測試（依據ASTM B845 Method K規範）也通過其它遠超出目前工業標準規定的專利測試項目。

為了強化其在工業運作環境中的網路安全性，PowerFlex 755TS變頻器亦符合CIP Security規範，以確保數據具有資料鑑定真實性、完整性和機密性，不僅有助於強化控制系統，更能降低試圖遠端存取網路，並採取惡意行動人士之入侵風險。

另外，PowerFlex 755TS變頻器可用於簡化其它PowerFlex 750變頻器的移轉作業，甚至能共用相同實體尺寸、裝載孔洞與配線位置，PowerFlex 755TS變頻器也能是其他PowerFlex 755變頻器機械式和電子式即插即用的替代品。