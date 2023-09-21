豐華生技運動益生菌 掀起熱潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據Grand View Research市調數據顯示，2022年全球運動保健營養市場規模達429億元，預計2023年至2030年將以7.4％的複合年增長率增加。由此可知運動保健市場正在急速擴大，全球人民重視運動保健的比例也快速飛漲。許多人開始嘗試在工作與生活之中取得平衡，重視運動在身心調整上帶來的益處，積極找尋運動益生菌搭配保健營養品，開始規劃專業運動方針。

有鑑於運動保健市場的擴張，豐華生技提前分析全球市場動態，在了解專業運動選手的需求以及得到擁有運動習慣的人民、高體力工作者提供的回饋後，針對運動市場結構的分析並結合自身專業的知識背景，深入研究運動與人體的科學文獻，經過反覆驗證與實驗數據成果，創造出PRONULIFE Effenergy。

PRONULIFE Effenergy是豐華生技從奧運健力金牌選手的腸道菌相中，篩選出OLP-01、PL-02以及LY-66三種菌株，並深入開發的功能性組合益生菌，已成功申請專利。在實驗過程中，Effenergy展現了優異的腸道定殖能力，在運動方面呈現顯著效果。

更值得一提的是，PRONULIFE Effenergy經實驗證實，與乳清蛋白粉以及高蛋白能量飲等運動營養品互相搭配，更能穩固體內核心能量，是年老族群、高體力工作者以及運動員的最佳夥伴。

運動益生菌PRONULIFE Effenergy，是豐華生技長年鑽研益生菌領域，探討不同族群的生活型態和日常習慣，進一步依據市場分析結果，精準投入研發能量的豐碩成果。

豐華生技將持續秉持創新與科研精神，帶來更多高品質且有保障的保健食品新興選擇。更多資訊，請參閱豐華生技官網：https：//www.glac.com.tw。