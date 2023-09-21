台灣國際水週 水利產業秀三大主題

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為促進國際水資源管理及技術創新的交流與合作，並推動國內水利產業發展，經濟部水利署今年邀集國內22家具解決方案能力之優秀企業共同籌組「水利產業主題館」參與「台灣國際水週」專業水展，以「城鄉水智慧」、「新創水資源」、「永續水淨零」三大主題展示台灣水利產業最新趨勢及技術。

由經濟部水利署夥同國內水產業籌組「水利產業主題館」20日下午在台北世貿一館盛大開幕，水利署副署長王藝峰也出席見證印度企業Taylormade Renewals Ltd.與台灣連積企業有限公司合作備忘錄簽署儀式，顯示台灣水利產業邁向國際市場深具實力。

今年水利產業主題館中的「城鄉水智慧」主題區，展出台灣運用先進科技和智慧技術於水資源管理的優勢；「新創水資源」主題區展示水資源領域的新興技術和創新產品；「永續水淨零」展區展示符合淨零及永續發展趨勢之設備，呈現水能交織的雙重效益。商研院董事長許添財出席開幕時指出，疫情後，全球市場有許多改變，這些市場改變可能會帶來許多挑戰，但這同時也可能帶給我們更好的生活、更多生意的機會。

水利產業主題館由台北市政府工務局、桓達科技、弓銓企業、儀展科技、奇博科技、綠環工程技術顧問、昕傳科技、金杰科技、寧茂、叶光閥業、京典衛浴、友特濃縮顧問、豐禾、大鋒塑膠、齊祥工程、連積企業、雷瓦特系統整合、新時代環保、富鈞水資、信諾科技、台禹監測科技、台灣綠色生態設施協會等機構共同展示。在展期間也會安排產品暨技術發表時段，使各家廠商有發揮的舞台，並協助主題館參展商與國外買主進一步媒合洽談。

另外，商研院院長王建彬也表示，明年水利產業主題館活動將持續進行，請大家盡早報名，以免向隅。此外，商研院亦成立水利產業國家隊的群組，透過強強聯手，大家攜手共同爭取國際市場。