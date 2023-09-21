台灣設計展 10/6新北首登場

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「2023台灣設計展」由經濟部及新北市政府共同辦理，日前經濟部次長林全能、新北市市長侯友宜共同主持展前記者會，說明今年設計展亮點。展覽主題為「Ｏ起來」，邀請超過百位設計師共同勾勒出新北在地意象，同時展現群力共築的設計精神。

主展區以新北市美術館為核心，精心策劃14個主題展及精彩活動，例如在地產業、永續循環、自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等。延伸至鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊，並規劃新北捷運環狀線作為衛星展區，同時結合新北各個行政區藝文展演共同響應，歡迎民眾雙十連假前往參觀，感受新北市設計翻轉的魅力。

經濟部次長林全能表示，經濟部自2003年起推動台灣設計展，希望透過台灣設計展辦理，讓大家不僅可以看到設計帶來的價值，也將設計觀念落實在產業，落實在日常生活中。今年設計展首次在新北市舉辦，包括五大展區、衛星展區五個站點，也首次在捷運環狀線策展，並將設計改造後的場域開放，以設計為出發，呈現出城市發展中的真善美，期望大家前往參觀、體驗。

展覽將於10月6日正式登場，每天晚上6點起有新北市美術館光影展演，10月7日至8日假日加碼夜間煙火演出，展期橫跨國慶連假，展至10月22日。