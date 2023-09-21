TCC ST標章玩具 安全有保障

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財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（簡稱TCC）為維護並保障消費大眾安全，推動「ST安全玩具」、「ST寵物玩具（用品）」及「ST樂齡玩具」等標章制度。

「ST安全玩具」：依據玩具之國家標準，使用各項儀器設備檢驗不能有尖端、銳邊、重金屬及塑化劑等的危險性，凡通過所有檢驗項目之玩具，TCC才可核發「ST安全玩具標章」，其標誌普及率達80％以上，請消費者多多選購「ST安全玩具標章」。

「ST寵物玩具（用品）」：為提升寵物安全玩具（用品）品質的安全，並保護寵物與兒童的健康與安全和塑造友善環境氛圍下，積極推動「ST寵物安全玩具（用品）標章」，提供消費者選購識別，邀請廠商踴躍送檢取得「ST寵物安全玩具（用品）標章」，作為通路商與消費者選購識別，共同保護寵物與兒童的健康與安全。

「ST樂齡玩具」：其適用群族是50歲以上健康、亞健康人士等，目的是希望趁腦筋仍然清晰、四肢依然活動自如的健康情況下，透過玩樂及學習的過程，能活躍腦筋，強化活動機能，調節身心機能，達到延緩老化，減緩失智失憶現象。並鼓勵祖孫三代共同遊玩，達到延緩老化與減緩失智現象。

歡迎長照中心、職能治療師、社區照顧關懷據點及醫療院所等，能多多選購貼有「ST樂齡玩具」。