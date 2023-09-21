大專院校公益夢想家計畫 關懷偏鄉成果發表

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由黃克銘健康基金會、誠萱社會福利基金會發起，和泰環境永續基金會協辦的大專院校公益夢想家計畫自2022年開跑，歷經企畫書繳件、遴選，最終由台北醫學大學楓杏醫學青年服務團、國立臺灣大學醫學院學生社會服務團脫穎而出。

主辦單位希望藉由該公益活動獎助學金計畫，提供機會給大專院校學生、服務性社團，從企畫書撰寫、評估可行性，到實際執行企畫，將公益落實在偏鄉兒童、弱勢族群，將服務社會理念落實在大學生的生活中。

未來，計畫主題除目前的「食品營養」、「希望教育」、「身心靈關懷」、「健康公共衛生教育」外，也擬新增「環境永續」，並提高計畫獎助學金金額及補助組數，以期更多公益服務性團隊受惠。

該計畫20日舉辦成果發表會，兩隊獲選團隊於暑假期間分別前往澎湖及台東執行公益企劃書規畫之活動，利用在校所學，關懷偏鄉地區，而主辦單位提供兩隊各23萬元的獎助學金，則可望減輕獲選團隊在執行過程籌措贊助經費的壓力，也給予參與公益服務的學生獎勵，藉此機會達到公益正向循環。

台北醫學大學楓杏醫學青年服務團本次展開為期17天的全縣30村里巡迴義診及家訪衛教服務，服務團邀集校內專業師資，除了傳遞正確醫藥衛生觀念，也同步啟蒙學子的醫學興趣。

國立臺灣大學醫學院學生社會服務團則前往台東縣達仁鄉，為期一周的服務活動時間，團隊前往14個村落及9個部落文化健康站提供義診及各項衛教宣導。