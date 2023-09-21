新纖攻半導體 台南廠Q4試產

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新纖（1409）切入半導體供應鏈，與比利時化學公司蘇威集團（Solvay）合資的新碩先進化工新廠20日開幕，投入電子級過氧化氫（雙氧水）生產，搶攻7奈米及以下的半導體商機。新碩董事長吳昕岳表示，台南廠預計今年第四季試產，明年首季進入量產，規劃的儲備量約7天，目前國內的半導體客戶都在積極接洽中。

新纖董事長吳東昇表示，這是新纖拓展光電事業群裡不同領域的新產品嘗試，期望與國際大廠合作下，建立堅實技術基礎，生產過程嚴格遵循永續原則，將對環境的衝擊降到最低，奠定在電子材料產業的穩固根基。

新碩先進化工股本8.56億元，新纖持股43.63％，主要生產半導體濕式化學品－電子級過氧化氫，是晶圓清洗的必用耗材，目前國內使用的電子級過氧化氫以進口為主，新碩看好內需市場大，將鎖定7奈米及以下的半導體先進製程客戶。

吳昕岳指出，新碩在台南科學工業園區設廠，2.4公頃的土地將分兩期開發，以最高的國際標準，生產符合國際市場需求的高品質晶圓清洗劑-Grade 5電子級高純度雙氧水，第一期年產能4萬噸，將於今年底試產、預計明年第一季量產，就近服務台灣國際級半導體製造商，未來也會持續加強在地化研發，希望成為台灣電子級化學品的主要供應商之一。

吳昕岳指出，新碩未來還會針對濕式製程開發、生產其他不同種類的電子級化工產品，目前都在規劃中。

半導體業為台灣三大科學園區的發展重點，而南科已成為新一代的生產重鎮，所需高純度電子級化學品市場需求規模擴大，新纖指出，希望新碩先進產能的投入，能助益地方建立更完整的產業供應鏈。