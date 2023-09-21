漢翔、天宇結盟 進軍儲能市場

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航太大廠漢翔（2634）與儲能電池廠天宇（8171）在漢翔位於台中清泉崗的複材中心（TACC）舉行雙方儲能貨櫃技術合作MOU及3MW儲能案場簽約儀式。漢翔投入能源管理系統研發，並天宇異業結盟，共同開發儲能櫃，搶進儲能市場。

漢翔董事長胡開宏及天宇董事長吳祖璋親自出席簽署相關協議。漢翔表示，響應國家政策，爭取減碳綠色商機，投入能源管理系統研發，並與第一家取得標檢局CNS 62619發證及具有多項專利之天宇進行異業結盟，共同設計符合國際儲能安全規範認證之儲能貨櫃產品，站穩儲能在漢翔第三支腳。

天宇表示，在儲能方面，漢翔具有EPC建置及EMS與SI能源管理能力，而天宇具有全台最大產能及生產實績，並陸續增購設備提高自動化製程及產能，落實生產在地化及電芯國產化訴求。雙方從儲能貨櫃設計及安全性到儲能案場各項軟硬體建置都將緊密合作，未來計畫推動國外儲能市場，將台灣經驗複製到各地。

漢翔2021年在台中廠區啟用5MW儲能案場，並在沙鹿廠區建置2座儲能案場。透過其自建3座儲能示範案場之經驗，將為天宇之林口3MW儲能案場提供EPC建置。

再生能源趨勢之下，儲能商機龐大。天宇表示，今年儲能櫃接單熱絡，大客戶新機種出貨數量大，備料資金需求可觀，因此今年改變代工模式，改為代工不帶料，雖然營收下滑，但有助毛利改善。天宇前8個月合併營收約5.83億元、年減34.35％。

漢翔在民用、國防及科技服務三大業務均有斬獲，並受惠國防業務及全球航運市場強勁反彈，今年上半年營收195億元，年成長率48％，今年上半年每股純益1.38元，也優於去年同期。