聚陽 九度獲天下永續公民獎肯定

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2023年天下永續公民獎於9月初公布得獎名單，聚陽實業第九度獲得評審肯定，名次上升至35名，天下永續公民獎是台灣規模最大、最具指標地位的ESG獎項之一，本次聚陽在四大面向皆有提升，特別是企業承諾的表現最為亮眼，更在今年「天下人才永續獎」首屆獎項中奪得第8名的佳績，是獲獎中唯一的紡織業者，表示對聚陽在人才培育上的肯定。

聚陽近期更完成台灣總部ISO 14064-1查證，並有序地推至全集團海外據點，積極投入再生能源建置及能源轉型。此外，聚陽亦與供應鏈夥伴合作，開發以循環經濟為基礎的廢布回收衣，從源頭減量廢棄物。

聚陽多年來致力為員工打造良好的工作環境及全方位的職涯發展體系，以及提供優於同業的薪酬福利。疫情期間導入多元學習資源，推出線上「共學BAR」及「通勤學」，並搭配每月的健康紓壓講座，鼓勵同仁工作與生活均衡發展，建立積極正向的工作環境。

聚陽自2021年起投入青年展翼計畫，結合國內16所大學進行產學合作，舉辦研討會、講座、工作坊等活動，提供學子提早與產業接軌的機會，為年輕人鋪路，走不「衣」樣的路。

不止台灣，聚陽自2010年開始與客戶夥伴合作，積極於海外工廠導入P.A.C.E.計畫，累積至2022年止已幫助9千多位女性員工提升知識與技能，進而改善生活。

聚陽秉持與時「聚」進的精神，在落實ESG的道路上穩定成長。讓永續不只是口號，期盼攜手產業價值鏈夥伴！