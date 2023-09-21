亞東科大抱回「金釣獎」榮耀

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由亞東科技大學、洸大公司、建國科技大學及亞洲大學共同主辦的「第一屆洸大盃釣魚用具設計競賽」16日熱鬧開幕。洸大公司憑藉其對釣具設計的專業知識與經驗，與亞東科大進行跨界合作，彰顯出產業與學術的共識與策略合作價值，並獲得朝陽文教基金會等17家廠商贊助舉辦這場設計盛事。

亞東科大工商業設計系閆嬰紅老師帶領的學生團隊，朱穎柔、簡子晴、蔡佳臻和陳憶慈同學勇奪金釣獎桂冠，獲得50,000元獎金。其作品「兒童滴管式假餌」不僅創意獨特，擬真度極高，深受評審喜愛。

銀釣獎則由建國科技大學創意產品與遊戲設計系宋忠霖老師指導的洪嘉呈、盧妙蓮及余怡萱團隊，作品名稱「漁人助手」。另一件作品是由趙光第、洪若瑄及陳慧欣團隊，作品名稱「量尺抓魚布」獲得，以上兩組各頒贈20,000元獎金。

銅釣獎則分別頒給亞東科大的林佩怡、鍾姿涵、蘇美瑜、郭子綺及陳憶慈團隊的「可伸縮收納釣魚墊」和亞洲大創意商品設計系徐宏文老師指導的廖貞茵同學，作品名稱「路亞鉗」，各獲得10,000獎金。另提供10組作品為鋼釣獎與3,000元獎金。

亞東科大校長黃茂全表認為這場競賽展現了產學的融合之美。沈文程評審團長則給予學生作品極高的評價，而洸大總經理吳沂芳也表示，看到這麼多優秀的作品和熱情的學生，深感臺灣的設計未來充滿希望。