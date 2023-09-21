季線下彎買盤觀望 馬其諾防線成台股止跌關鍵

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20日三大法人買超張數前十大個股

台股20日再挫百點，苦吞連三黑，市場擔憂「黑色星期一」變成「黑色一星期」。元富投顧研究協理林聖傑指出，目前下彎季線對盤勢仍造成不小壓力，止跌關鍵將先看上升半年線16,494點能否成功守住，為此波下跌趨勢的重要「馬其諾防線」。

受美科技股表現疲弱、外資持續匯出影響，台股近三個交易日連續收黑，波段下跌386點，已全數回吐上周漲幅。林聖傑表示，美股與台股具高度相關，在Fed利率決策會議前市場趨於觀望，而費半指數距離半年線剩下不到1％空間、那斯達克指數也失守季線三天，透露出淡淡的不安，使得多方勢力更為保守。林聖傑說，大盤目前進入「十字路口、隨波逐流」的震盪盤，靜待最後壓縮期間，除了為短期多方力守16,500點～16,250點的「馬奇諾防線」不能跌破之外，領先指標可觀察下彎季線16,815點壓力、櫃買指數月線213.82點為重要關鍵位置，以及在融資續增、外資連賣情況下，顯示盤面仍處內資掛帥趨勢。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國認為，台股在指標AI族群走弱情況下再度落於月線之下，就技術面來看對多方較為不利，拉回測試視為清洗浮動籌碼，預估指數以半年線為支撐，上檔壓力在16,900點，格局以區間震盪整理類股輪動機率較高。

進一步分析，近期AI股拉回的主因在於市場傳出微軟ChatGPT退潮，Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期，開始下修輝達H100晶片訂單。不過，實際情況是Microsoft 365 Copilot目前仍在封測階段，只有少數被微軟選中的廠商能夠參與封測，還未開放大眾訂閱，因此對於訂閱意願低落的消息仍待觀察。此外，微軟將於21日於紐約舉辦特別活動，觀察公司有無釋出進一步相關指引。

針對類股表現上，湯麒國則看好IC設計中的矽智財族群，受惠先進製程在AI晶片含金量提升、IP重複使用增加，有利未來授權金與權利金成長動能，下半年業績將逐季成長，明後年展望也樂觀看待。另記憶體部分，受惠三星擴大減產，模組廠庫存水位漸趨健康，樂觀看待報價回升。在傳產族群中，由於聖嬰現象造成巴拿馬乾旱將支撐散裝運價，油輪營運將邁入旺季帶動運價看增，目前航商獲利狀況佳，有利相關個股吸金上攻。