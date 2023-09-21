盤中零股資訊揭露縮至5秒 11/27生效

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臺灣證券交易所與櫃買中心20日表示，為提升盤中零股市場效率，自112年11月27日起，上市以及上櫃盤中零股巿場行情資訊揭露間隔時間，將由現行每10秒鐘縮短至每5秒鐘。

證交所表示，盤中零股交易係證券市場達成普惠金融政策目標之關鍵工具，藉由降低投資門檻，讓更多投資人能夠參與臺灣資本市場。 現行盤中零股在收受買賣申報期間，即自上午9:00起第一次揭示，其後每隔10秒試算撮合之後，揭露模擬成交價格、成交數量以及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至下午1:30止。

證交所指出，考量111年12月19日盤中零股撮合間隔時間已由原先3分鐘縮短至1分鐘，為同步提升市場資訊的即時性，訂自112年11月27日起，縮短盤中零股試算行情資訊揭露為每隔5秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，讓投資人有更充分且即時的資訊。

櫃買中心也表示，為提升盤中零股市場效率，自112年11月27日起，上櫃盤中零股巿場行情資訊揭露間隔時間，將由現行每10秒鐘縮短至每5秒鐘，即每一營業日自上午9:00起第一次揭示，其後每隔5秒試算撮合後，揭露試算成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至當日下午1:30止，以提供投資人更充分且即時之行情資訊，作為買賣決策之參考。

證交所及櫃買中心都指出，盤中零股交易相關精進措施，為金管會「資本市場藍圖」之重要推動項目，證交所將持續觀察市場變化，優化盤中零股交易制度，期望能更完備資本市場對投資大眾的功能，讓「有」跟「還沒有」進入資本市場的投資人，都可以透過盤中零股交易，共享經濟成長的果實。