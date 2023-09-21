法人逆勢買超 中光電、精剛等10檔上櫃股吸睛

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本周來法人買超前十大上櫃股

20日大盤持續震盪拉回走勢，櫃買指數日K線也連三黑收低214.09點，面臨回測下方月線213.81點支撐；但本周來法人逆向買超的中光電（5371）、精剛（1584）、合晶（6182）等，近期走勢持續受到市場矚目。

20日的三大法人持續賣超櫃買市場，合計賣超金額為32.02億元，較前兩日各賣超12.30億元、21.77億元擴大；其中20日外資賣超22.65億元，自營商也賣超10.6億元，投信仍維持加碼，單日買超金額1.22億元。本周來三個營業日累計三大法賣超66.1億元，其中外資累計賣超70.48億元、自營商累計賣超20.02億元，投信則累計買超24.39億元。

檢視本周來法人逆向買超前十大上櫃股，包含中光電、精剛、合晶、旭品、宏捷科、光洋科、美而快、欣銓、台星科、宜鼎等，中小型電子題材股仍為大宗，前三大中光電、精剛、合晶等法人累計買超量各為4,352張、3,804張及2,674張。旭品、宏捷科、光洋科等買超量也都超過千張，其餘的美而快、欣銓、台星科、宜鼎等，累計買超量介於912張到855張之間。

在20日盤勢震盪走弱之際，精剛股價逆勢收高37.05元上揚3.35％，美而快收118元平盤價，宏捷科跌幅0.88％，另合晶、旭品、光洋科、宜鼎等股價跌幅分別為1.75％、1.37％、1.20％、1.29％，都低於櫃買指數跌幅2.19％。至於中光電、欣銓、台星科等表現較弱勢，其中台星科收89.1元跌幅9.63％。