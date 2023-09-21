加權指數大區間震盪 待量能表態方向

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總經與市場分析： Challenger分析美國勞工統計局的非季節性調整數據後表示，零售商預計第四季度只會增加41萬個職位，將是自2008年以來最少的一次。亞馬遜表示，將於10月10日和11日舉辦為期兩天的「Prime 會員大優惠日（Prime Big Deals Day）」，沃爾瑪也對亞馬遜做出回應，推出「沃爾瑪特惠－假期啟動」的促銷活動計畫，將於10月9日晚上開始直至10月12日。

時序來到第三季底，升息大戲進入第二階段，利率倒掛至年底將超過500天，美國成為這一波金融大戲的最大贏家，美國經濟處在不溫不火的金髮經濟尾聲，包括5.50％的基準利率、3.50～4.00％的通膨率、4.00～4.50％失業率，將使美國經濟安全著陸，成為拜登連任的護身符。

台股又正值選前行情倒數，過去選前60～120天前上漲機率及報酬率相對較高，故以過去經驗值推算11月中旬台股指數有機會挑戰今年新高，但非百花齊放行情，以個股表現為主，選股不選市是當下投資顯學。

台股投資方向：

技術面加權指數近日呈現量縮格局，主要為區間震盪，近日修正回到短期均線之下，下彎的季線仍帶來壓力，日KD指標交叉向下，MACD指標紅色柱狀體檢少漸趨近零軸，櫃檯指數無法站穩季線，隨加權指數拉回至短期均線糾結處，上揚的月線或將為短線帶來支撐，日KD指標交叉向下，MACD指標紅色柱狀體減少，同樣也處在整理格局當中；加權與櫃買指數皆在等待量能放大所指引下一波的趨勢方向。

基本面部分，AI伺服器現階段基本面並未出現太多改變，然在未有更多利多刺激，加上先前評價過高與籌碼凌亂問題，族群在8月底輝達法說之後利多出盡，股價也出現中級整理，預期較大機率至10月中下旬後族群才有資金再度明顯進駐開始布局下一次輝達法說，同時隨著先前市場資金針對AI訓練的硬體布局，後續包括推論抑或邊緣運算部分的新題材，屆時也可以留意，其中包括IP公司的ASIC業務以及L40S周邊相關零組件供應鏈等皆有機會。

另一方面，在AI類股休息下，低基期的消費性IC設計成為市場短暫避風港，除了上游晶圓代工成本下滑有助於毛利率止跌回升，庫存調整告一段落搭配旺季需求急單挹注，且在今年終端硬體銷售預估呈現連續兩年衰退下，市場普遍預期最差狀況就在這邊，明年獲利將重回成長，也帶動股價出現輪漲，然在目前多數個股評價已反映營運回升下，在能見度並非那麼明朗下，操作上宜停看聽。