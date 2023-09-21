純電動車夯 車用PCB廠同樂

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車用PCB廠20日漲跌概況

儘管車用PCB廠股價回檔，然而隨著電動車（EV）趨勢來臨，純電動車內含PCB價值約為傳統燃油車的5至6倍，其中電控系統占50％以上，在汽車電子化大趨勢之下，不僅2023年車用PCB產值打敗不景氣，逆勢成長14％，市調機構預估，2022年至2026年車用PCB的年複合成長率（CAGR）上看12％。

車用相關PCB廠20日股價均漲多回檔，定穎投控（3715）爆出逾10萬張巨量，股票周轉率衝達36.02％，終場下跌逾8％；健鼎（3044）也面臨漲多獲利回吐壓力，下跌3.54％；燿華（2367）收跌2.13％，雖然車用PCB走勢震盪，然而中長期需求仍備受看好。

新應用帶動PCB供應鏈產值，除了AI伺服器內含銅箔基板（CCL）價值為一般伺服器的5到10倍之外，市調機構TrendForce預估，純電動車（BEV）每車平均PCB價值約為傳統燃油車的5至6倍，價值含量最高的首推電控系統，約占整車PCB價值的一半，而在電動車輕量化之下，電控系統中的電池管理系統（BMS）將逐步由軟板（FPC）取代連接線束，進一步推升電控PCB價值含量。

而包括工研院產科所、TrendForce均預估，2023年車用PCB產值打敗不景氣逆勢成長，TrendForce預測，2023年全球PCB產值約為790億美元，年減5.2％，但車用PCB卻大幅成長14％，達105億美元，且不只2023年，2022年至2026年的CAGR上看12％，足見其成長續航力。

至於車用PCB成長動能，TrendForce分析，隨自動駕駛等級和滲透率持續提升，平均每車配備鏡頭及雷達等電子產品數量將不斷增加，目前車用PCB以四至八層板為主，而自駕系統多採單價較高的HDI板，價格約為四至八層板的3倍，L3以上自駕系統配備的LIDAR（光達）所採用的HDI價格可達數10美元，為未來車用PCB產值增量的主要來源。