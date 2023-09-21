台灣唯一 是方TPIX挺進全球百大

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是方電訊（6561）所屬台北網際網路交換中心TPIX（Taipei Internet eXchange）世界排名97、正式挺進全球百大，成為台灣唯一跨入全球百大門檻的網際網路交換中心。

2024年隨著新IDC中心完工且預訂客戶估已達50％，將對是方電訊整體營收做出貢獻，是方總經理劉耀元表示，從產業市況來看，預期第四季至2024年第一季景氣復甦力道強勁，企業對於雲端及IDC需求增加，加上是方電訊全新IDC中心LY2將於2024年第一季正式商轉營運，目前預訂櫃位占比已向50％邁進，法人推估，2024年是方電訊營收成長將超過過往每年所維持的成長6％～8％，而隨著LY2的折舊攤提費用降低，2025年營收獲利將雙雙衝高。

是方電訊董事長吳彥宏表示，是方最近幾年增加了30多家新會員，隨著愈來愈多會員加入，TPIX流量不斷飆升，進而產生飛輪效應，將促成台灣數位匯流及智慧聯網等產業加速發展。TPIX未來三～五年內，將進一步挑戰全球排名前50名目標。

TPIX目前是台灣最大網際網路交換中心，其擠進全球排名前百大，具有指標意義，尤其TPIX會員包括Amazon、Microsoft、Google、IBM、Telstra、Singtel等，都是國際知名跨國企業。

是方電訊2023年首度配發股票票利，估約墊高資本額1／10，將稀釋獲利，但2023年雲端業績亮眼，IDC等業務穩健成長，是方保守估計2023年至少維持EPS與2022年的11.85元持平，甚至以超過12元為挑戰目標。

是方20日宣布第四季推出全新「全球Bare Metal（裸機）雲服務」，聚焦提供專屬Bare Metal與虛擬雲運算的混合雲服務。

是方副總經理江文漢表示，全球Bare Metal 雲服務已與多家國際知名雲平台大廠攜手合作，可服務全球超過40個國家和60個城市，其中亞洲地區就包括日、韓、新加坡、越南、泰國、印尼及印度等12個合作國家。