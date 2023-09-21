世界先進 Q3營運符合預期

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晶圓代工廠世界先進（5347）近日在與法人訪談中指出，第三季營運大致符合預期，包括出貨量季增4％～6％，及毛利率較上季下滑約4％，目前該公司營運重心之一的PMIC（電源管理IC）仍受到陸廠殺價搶單壓力，目前產能利用率約在60％，法人預期，要到2024年上半年市況回升，世界先進產能利用率才可望見到顯著提升。

2023年第三季半導體產業靜悄悄，完全沒有過去旺季加溫跡象，市場法人持續關注目前晶圓代工廠接單及對後市營運展望。近日晶圓代工廠在與法人訪談中表示，第三季度業績表現，應該與先前預期相符，但世界先進表示，目前市場終端需求仍疲軟，預期產能利用率在短期內應該保持在較低水平。

世界先進指出，整體而言，2023年第三季的業績預期符合預期，其中包括先前預估晶圓第三季出貨量將較上季增長4％至6％，出貨的平均單價則是持平上季，但第三季單季毛利率則是預計較上季下滑約4個百分點，主要受到折舊和能源成本上升的拖累，但預計外匯趨勢更有利可能會帶來一些正面的影響。

世界先進也預計，短期內市場需求將持續疲軟，該公司訂單能見度目前僅為約2個月，公司認為未來兩個月產能利用率不會有明顯提高。儘管汽車需求相對較佳，但PMIC（電源管理IC）、IT和消費者需求復甦仍然緩慢，因此，公司方面對後市仍保持謹慎，預計2024年第一季度將是淡季。

目前世界先進產能利用率約在60％，預期最快要在2024年第二季之後，產能利用率才有機會顯著提升。

由於地緣政治影響，世界先進2023年以來已有轉單效應，該公司還正在與日本及歐洲IDM廠及中國大陸的半導體客戶進行洽談，有機會對2024年營運具正面效益。