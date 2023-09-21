陸市況見曙光 台MCU廠毛利拚轉佳

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經過一年庫存調整後，大陸MCU市況終於見到曙光，近期市場傳出，大陸部分料號出現回補庫存，甚至出現漲價態勢，價格逐步築底；有助營運持續承壓的台廠，如新唐（4919）、盛群（6202）、松翰（5471）、笙泉（3122）等，改善毛利逐漸脫離谷底。

中國大陸消費性電子產品需求疲軟，時間已持續長達一年之久，且集中在消費性通用型MCU上，以致庫存堆積，無論品牌、通路、IC設計廠，手上都有許多待消化的貨品。

由於庫存水位處高檔，大陸MCU廠包括普冉、國民、南京沁恆等大廠，紛紛賠本出清，積極去化庫存，部分陸廠更是跳樓大拍賣，MCU價格殺到見骨，甚至出現人民幣4毛錢一顆的價格，讓台廠恨得牙癢癢的。

就價格差距而言，大陸MCU廠和台廠的產品單價（ASP），依不同料號有差異，但普遍是1至2成價差，陸廠能夠砍到更低價格，業界猜測，可能是大陸廠使用的光罩，有稅捐減免優惠，加上大陸晶圓代工廠價格，也比較便宜之故。

台灣MCU廠現階段對應陸廠價格戰的策略，大多是主打產品功能、效能、服務等的不同，盡量找出產品的差異性，避免其毛利率與獲利表現受到低價品的衝擊。

業界人士指出，MCU廠營收雖呈現平淡，但部分品牌客戶或利基型產品訂單需求逐步增加，代理商甚至因缺貨，回頭對IC設計廠加單，市況有脫離景氣谷底的趨勢。

不過，廠商去化庫存動作仍然會持續進行，預期要至年底或2024年上半年，才會回歸正常水位。對IC設計廠商來說，高價庫存去化，對下半年毛利率仍有衝擊。