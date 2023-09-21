南僑8月獲利 狂增逾4倍

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南僑前八月財報

南僑（1702）受益於疫後兩岸餐飲市場回溫、夏季冰品銷售亮眼，今年以來業績月月增，自結8月獲利較去年同期大增逾4倍，前八月EPS衝上2.12元。泰國南僑新廠產能挹注，迎上當地消費市場復甦商機，將成南僑推進業績新引擎。

南僑20日公布自結8月財報，單月合併營收19.98億元、年增16.86％，稅後純益8,865.1萬元、年增413.56％，EPS達0.36元；累計前八月營收147.62億元，稅後純益5.26億元、年增34.41％，EPS達2.12元，優於去年同期的1.58元。

南僑表示，業績獲利衝高，係受惠兩岸餐飲回溫及冰品銷售亮眼，加上泰國南僑同步呈現疫後需求暢旺與新產能挹注逾3成，營收獲利月月增長。

法人分析，南僑8月獲利大幅增長，主要是兩岸餐飲快速回溫及冰品銷售亮眼，其中上海南僑前八月淨利潤更是數倍增長，泰南僑也因觀光旅遊恢復大幅帶動餐飲成長，刺激食品物料需求暢旺，加上南僑泰國廠新廠加入投產，營收獲利雙成長。

南僑冰品今年以來兩岸業績大幅成長逾3成，累計前八月營收15.68億元、較去年同期增長22.88％。南僑油脂8月營收成長7.56％，累計前八月營收達11.91億元、年增2.14％，第三季業績已逐步往上，第四季進入傳統油脂銷售旺季，南僑出貨續旺下，有利全年營收獲利增長。

此外，南僑聚焦利基市場，在油脂、稻米、麵粉乳製品上持續加碼研發投資，目前食品營收已超過全集團營收97％，其中烘焙相關商品，包括烘焙油脂、冷凍麵糰等，占比達69％；米食部分則在泰國米果產線投入兩年後，營收占比已推升至12％，今年泰南僑新廠新產能挹注，有望再推升營收占比。