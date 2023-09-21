統一實PET回溫 全年不看淡

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統一實（9907）20日法說，儘管上半年因馬口鐵售價下滑、需求疲弱致獲利衰退，下半年在PET業務恢復正常水準下，有望帶動獲利成長，預期全年可維持往年水準之上。

統一實法說會指出，上半年合併營收187.97億元、年減16.65％，因馬口鐵售價隨鋼價下滑導致獲利大衰退逾55％，毛利率降了近4個百分點，且馬口鐵營收占比由65％降至49％，飲料包裝營占比由35％提升至51％，首度超越馬口鐵，其中馬口鐵利潤更是大滑逾9成，所幸飲料包裝利潤提升31.15％彌補，使整體利潤減幅不致過大。

統一實直言，第三季馬口鐵業務營運仍在低檔水準，單季業績仍缺動能，唯PET業務營運恢復正常水準帶動獲利成長，兩相交互抵銷下，法人預期，統一實全年營運將呈現衰退，但仍能維持在往年水準之上。

法人推估，第四季馬口鐵出貨量將有機會開始回溫；而PET瓶包材與飲料生產基地，目前旗下擁有十座生產基地，今年沒有無疫情影響中國大陸地區營運，PET訂單恢復正常水準，加上無錫與成都新增產線貢獻全年度營運，營收及獲利可望聯袂成長。

統一實若是馬口鐵業務從第四季開始回溫，加上多年來提升產品競爭力策略，及PET業務穩定成長的前提下，法人預期，明年營運將恢復成長腳步。