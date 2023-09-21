流感、納健保 3檔生醫股有光

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時序邁入流感疫苗出貨時點，加上國內健保採納題材發酵，國光生（4142）、安克（4188）、世基生醫（7595）營運增溫。國光生第三季在流感疫苗出貨下，營運維持全年高峰；針劑廠第二條充填線已導入自動化設備，預計年底完成，產能將倍增至8,000萬劑，針劑廠年總產能將至1億劑。

國光生旗下四價流感疫苗每年供應台灣5成以上公費流感疫苗，也已在泰國、中國大陸取得藥證並銷售，日前更宣布，拿下衛福部疾管署新型流感疫苗預購協議採購標案，總金額7,200萬元，業績進補。

安克今年主推以超音波影像為核心技術的甲狀腺偵測軟體「甲狀偵」，鎖定呼吸中止症的「呼止偵」已通過台中市衛生局自費碼，將核准用於全台中所有醫療院所，有助全台醫療院所跟進。

而國外去年已完成與韓國經銷商簽約，預期今年將取證上市，並於年初啟動瑞士臨床合作、積極爭取歐盟保險給付。

安克表示，呼止偵獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA核准，並在史丹佛睡眠中心成立示範中心，台灣亦切入台大健診、哈佛健診等健診中心。

世基生醫自主開發的安樂普利諾藥物基因診斷試劑（HLA-B*5801）已獲健保給付；抗血栓藥物保栓通（Plavix）基因檢測套組也獲食藥署（TFDA）認證列冊登錄實驗室開發檢測與服務（LDTs）。

世基生醫既有AED抗癲癇藥物基因檢測服務將朝IVD醫材產品開發，進軍海外市場，也完成磺胺類抗生素撲菌特（Baktar）藥物基因檢測套組、抗凝血用藥保栓通藥物基因檢測套組開發，規劃進入臨床驗證，爭取二年內台灣上市。