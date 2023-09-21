永彰瞄準儲能 導入釩液流電池

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永彰近年財報

永彰（4523）加速擴張非車用領域業務，瞄準新興的儲能商機，子公司永雋科技月中簽訂採購戰略合作夥伴INVINITY Energy System新一代電網等級應用釩液流電池產品「Mistral」合約，後續並將直接在台設立產線生產。

根據雙方簽定合作備忘錄，將分階段授權由永雋科技在台灣及其他國家生產INVINITY釩液流電池產品，包含釩液流電池的核心組件「Cell Stack電堆」亦列在授權範籌內。永彰表示，此次簽約將進一步強化雙方戰略合作夥伴關係。

永雋此次訂單共計14.4MWh，為Mistral的第一筆訂單，將用於台灣中部建置全台灣第一場結合鋰電池（Panasonic）及釩液流電池（INVINITY）的Hybrid混合型併網型儲能系統，參與台電增強型動態調頻備轉容量輔助服務」（E-dReg）。

永雋表示，這是繼英、法在英國牛津市合作的電網等級混合型儲能應用案例後，另一個大型電網等級的混合型儲能系統，讓台灣有機會與國外同步發展混合型儲能系統的彈性控制及調度。

永雋指出，在全球電網複雜度持續增加的情況下，掌握相關系統控制及開發之核心技術，將有助於未來在全球能源市場，整合台灣資通訊產業，進軍國際市場。

看好釩液流電池在全球電網等級的需求亦持續增加，永彰表示，永雋科技將優先導入自動化產線生產Mistral，預估建立年產能1GWh～3GWh等級的生產線，預計明年中完成生產線建置並進行試產。

為導入釩液流電池生產線計畫、充實自動化產線所需資金，永雋今年辦理現金增資外，亦規劃引進策略投資人，近期並陸續與多組國內外策略投資人協商，部分投資人已進入最後確認階段。