聯發紡今年保守 靠細緻化衝利基

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聚酯加工絲廠聯發紡（1459）20日法說，總經理王豐岳指出，全球服飾消費力降緩，今年營運保守看待。面對市場競爭加劇，一定要調整產品結構，朝細緻化、客製化紡品生產才有利基。

聯發今年第一季稅後純損869萬元；第二季靠著業外收益進補，單季稅後純益達4,395萬元；累積上半年稅後純益3,526萬元，相較去年同期虧轉盈，EPS達0.11元。

聯發指出，第三季合併營收已呈逐月成長的格局，預期下半年的表現應會優於上半年。

在東南亞市場崛起、中國大陸規格化產品大量供給下，王豐岳認為，聯發必須調整產品結構才有利基；過往聯發以加工絲生產為主，為提升市場競爭力，已將公司主要的產品調整為環保纖維、伸縮彈性絲、輕量保溫中空纖維、吸濕排汗纖維、抗菌防霉纖維、抗紫外線纖維、難撚纖維、超細丹尼加工絲等細緻化、客製化紡品為主。

由於俄烏戰爭造成紡纖原物料價格上漲，通膨、升息又衝擊全球服飾消費市場的購買力，造成客戶庫存增加，下單動能趨緩，王豐岳認為，今年紡纖產業環境是保守的。

預估全球通膨、升息可能還需一段時間去降溫、恢復前提下，王豐岳預期明年的景氣應會比今年好，加上今年的營運基期低，所以明年營收可能會有1成～2成的成長。不過他也坦言，在原物料、能源等各項成本增加下，獲利的增幅將保守一些。