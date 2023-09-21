良得電新策略 挑戰營運三升

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良得電（2462）拚營運全面升級，擬訂客戶、產品、製造管理能力三升新策略，力拚獲利、EPS、毛利的新三升，良得電董事長特助江文裕指出，今、明兩年的主要成長力道還是來自於車用，估今年下半年車用占比就可望突破1成，明年也還有2成至3成的成長力道。

江文裕表示，良得電在產品持續優化下，三率應會持續優化，期待明年毛利率可以首見2字頭，營益率也可以向1成叩關。

布局未來成長，良得電展開客戶和產品大升級，在客戶布局方面，除持續和組裝廠及電源廠合作外，亦同步開發全球品牌客戶，並躍升成為一級供應商，現已順利拿下歐美品牌電動車、智能、零組件、遊戲機、筆電跟伺服器等供應商訂單，另新增的瑞士滑鼠、電競國際大廠也已於日前出貨，另在產品升級部分，良得電除跟進搶攻電動車、智能產品、Data Cable等高毛利率市場，也同時開發利基型、伺服器、資料中心等大電流的產品，用以進行產品的汰弱留強。

就新市場布局部分，良得電認為，來自車用的成長力道最強，以其占比言之，前年僅1％，去年已來到4％，現已達7％至8％，下半年還有可能超過10％，另明年也還有2成至3成的成長力道。

除進行客戶和產品的升級外，江文裕指出，今年投入自動化設備升級與新產品開發的資本支出也明顯增加，估今年將達到人民幣900萬，較去年的人民幣700萬成長近3成，期待可以透過自動化再進一步拉升毛利率。

展望第三季，法人估，良得電第三季營收應會落在10.5億元至11億元間，毛利率估達15％至19％，營益率則落在5％至8％，惟以7、8月合計營收已達到7.01億元，若9月表現一如公司預期比8月好，不排除第三季營收有望突破11億元。

展望第四季，良得電表示，第四季營收和去年第四季差不多，以往上、下半年營收比為五五比，今年預期會落在45比55，雖是倒吃甘蔗的表現，但年比一定會呈衰退，畢竟上半年比較弱。