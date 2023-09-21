華經獲蝦皮無人商店合作案 業績補

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華經資訊近五季財報

華經資訊（2468）繼與中華郵政合作i郵箱服務後，近期再搶下電商大客戶，與蝦皮合作為其無人商店，建置設備及提供服務，預計該項業務明年可貢獻營收。

華經資訊核心業務為系統整合以及軟體服務，2019年開始投入AIoT業務，其中一個重要合作為提供智能櫃產品，主要客戶為中華郵政，負責為其建置無人服務的i郵箱，目前全台約有2,000個智能郵箱。

在此基礎上，華經智能櫃服務2023年再下一城，獲台灣最大電商業者蝦皮青睞，雙方已簽署合約。華經將為蝦皮無人商店提供相關設備及服務。

蝦皮前兩年已積極布建店到店取貨，今年則是試著推廣無人智取店面，而無人商店的包裹取貨，包括智能櫃與取貨確認系統等等，將由華經資訊負責。

華經資訊原本是代理IBM產品起家，2013年開始轉型，2017年推出雲端平台，2019年則布局AIoT業務。目前該公司以軟體服務及資安為毛利最高的兩項業務，毛利率分別是23％及17％。

華經前八月營收為15.9億元、年增15.47％，上半年稅後純益0.4億元、年增25％，上半年每股稅後純益0.57元，優於去年同期的0.47元。

展望下半年，該公司坦言，對於製造業或高科技產業而言，的確面臨景氣不佳狀況，所幸華經歷經組織調整後，今年度的專案均將順利完成，預計下半年表現比預期來得好。

華經表示，目前該公司未來三～五年的核心目標，聚焦於雲端運算、儲存暨備份備援、網路及資訊安全、AIoT、AI解決方案。而近來則是提高自有產品的能力，包括保險業資訊委外服務、文化數位化解決方案、專業影像代製服務等等。