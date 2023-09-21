新能源應用增溫 維田Q4拚回穩

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工業電腦廠維田（6570）第三季受到歐洲客戶放假影響，出貨動能放緩，加上整體景氣低迷致，拉貨力道疲弱，但公司在智慧製造、智慧醫療、智慧交通領域耕耘多年，整體需求仍在，且充電樁等新能源相關應用增溫，力拚第四季營運回穩。

維田表示，觀察目前市場需求稍有放緩，但公司主攻智慧製造、智慧醫療、智慧交通領域，具穩定剛性需求。同時，在技術應用涵蓋不銹鋼防水、安全防爆、AI機械學習、Edge Computing、多協議Gateway、AoI Vision視覺檢查、機器人與無人搬運車等七大核心，能快速應變市場需求，中長期將回歸基本核心競爭力，提供客戶豐富的智慧解決方案。

針對市場發展布局策略，維田除了持續深耕美國及歐洲地區外，也將加快海外市場開拓速度，9月參加美國拉斯維加斯國際包裝展，此展為北美地區最大規模的包裝工業展，維田將展出不銹鋼工業電腦與機器視覺等產品，應用於食品自動化包裝與食品智慧加工，進一步提升當地市場能見度及形象。

此外，維田指出，全球2050年淨零碳排放目標明確，加上電動車產業趨勢興起，預期將帶動充電樁基礎建設需求浮現，公司所研發的充電樁HMI解決方案，提供充電樁核心控制能力，目前已少量出貨，並積極爭取歐美客戶中。

受惠各產業近年加速能源轉型，智慧綠能等發展趨勢明確，維田目前也朝向能源管理、能源監控、產業節能等範疇前進，預料在各地政府政策全力加持下，新能源產業鏈成長可期。

維田表示，將持續透過與全球供應鏈夥伴合作強化營運彈性，即時提供客戶有效率且高品質產品服務，未來也將持續開拓新市場布局，維持公司中長期穩健的成長動能。