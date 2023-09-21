證交所WIW聯合論壇 登場

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為支持國際證券管理機構組織（IOSCO）倡議的世界投資者周（WIW），並加強金融教育及增進投資人保護，臺灣證券交易所攜手其他證券期貨周邊單位及投資理財領域的專業協會，將於10月2日起舉辦「2023年世界投資者周聯合論壇」。

該論壇將於台灣金融研訓院菁業堂舉行，規劃兼具深度與廣度的豐富議程，證交所表示，歡迎金融業界人士抑或對投資理財有興趣的民眾，即日起上網報名免費參加。

此次WIW聯合論壇主題定為「韌性×數位×永續 共創投資與財管新未來」，預計10月2日至6日辦理約40場專題演講及座談會，各場講座關注焦點，主要呼應IOSCO於6月22日揭示的宣導主軸，包含投資者韌性、加密資產、可持續金融、防範詐騙、基礎投資知識、科技及數位金融等。

其中，10月5日下午場論壇是由證交所負責主導規畫，安排三場主題演講及一場專家座談，邀請研究智庫與證券投資實務界專業人士，從碳權、永續、數位科技及創新等角度切入，探討當前攸關未來產業發展的趨勢潮流，以及潛在的投資價值和契機。

WIW是IOSCO自2017年發起的全球性活動，旨在聯合IOSCO成員、國際金融組織及其他相關機構，鼓勵辦理金融宣導活動，提升投資人保護意識。

證交所過去幾年均響應WIW活動，安排於10月第一周，結合實體校園講座，向青年學子傳遞理財商品知識及反詐騙等觀念。

今年證交所更擴大與櫃買中心、期交所、集保結算所、投信投顧公會、台灣理財顧問認證協會、台灣金融研訓院、退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會等單位合作，共同舉辦「2023年世界投資者周聯合論壇」，該論壇為實體活動，開放有興趣的投資大眾或金融投資理財相關從業人員免費參加，建議把握機會盡速上網報名，也可報名線上觀看直播。