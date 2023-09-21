臺灣永續高息中小型指數 表現優大盤

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臺灣指數公司新編的「臺灣永續高息中小型指數」，為臺股首檔聚焦中小型公司中兼具永續與高息特性的投資組合，已授權台新投信發行台新臺灣永續高息中小型（00936）ETF，預計自10月16日開始募集。

依今年7月底資料，按代號排序，該指數前十大成份股分別為東陽、聚陽、群光、京元電子、台勝科、臻鼎-KY、中美晶、瑞儀、啟碁及豐泰。

臺灣指數公司表示，參考基金資訊觀測站ESG基金專區，截至2023年8月底，臺股ESG基金（含ETF）資產規模近2,900億元，總受益人數超過160萬，其中，永續高息相關主題的臺股基金（含ETF）檔數占比超過3成，顯示永續高息主題在ESG基金投資受投資人青睞。

臺灣永續高息中小型指數以上市上櫃普通股作為指數母體，並排除上市市值前50大公司作為採樣範圍，經流動性檢驗，並運用臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」使用公開資訊評鑑後產製之「台灣永續評鑑」結果。

先剔除違反相關法規情節重大或營業內容涉及爭議性產業之公司，篩選符合獲利能力條件的股票，再依股利指標擇優選取30檔股票，以表彰具ESG績效、財務績效佳與股息優異的中小型股投資組合績效表現。

臺灣永續高息中小型指數，於每年6月、12月進行成份股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率（210.4％）、年化夏普比率（126.07％）及殖利率指標（7.37％），表現均優於加權指數（140.26％、94.46％、3.72％）及臺灣全市場指數（151.1％、95.45％、3.62％）。

依8月底臺灣上市櫃公司市值資料，臺灣上市櫃中小型公司（排除上市市值前50大）市值占所有上市櫃公司近4成，雖具舉足輕重的地位，但以中小型股為主題的指數化金融商品相對缺乏。

臺灣永續高息中小型指數，為台股首檔聚焦中小型公司中兼具永續與高息特性的投資組合，期可藉由指數化商品發行，提供投資人另一項針對中小型股進行永續、高股息投資的便利管道。