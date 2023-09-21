永續債 今年來36檔上路

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

永續發展債券流通在外發行情形

櫃買中心指出，永續發展債券申請發行案件持續熱絡，112年截至9月19日流通在外發行檔數為157檔，發行餘額為新台幣4,555.45億元，今年以來已發行36檔，發行金額為1,109.07億元。

並已新增臺企銀及上海商銀二家取得永續發展債券資格認可之發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

櫃買中心指出，永續發展債券中，綠色債券截至目前流通在外共100檔，發行餘額達新台幣3,070.69億元；112年來已發行15檔，發行總金額為新台幣665.89億元，包括Natixis（發行31.06億元）、台電（48億元）、台積電（400億元）、玉山銀（12.83億元）、法商東方匯理銀行台北分行（10億元）、法商法國巴黎銀行台北分行（18億元）、遠東新世紀（46億元）、聯電（100億元）。

可持續發展債券目前流通在外共計34檔，發行餘額達新台幣1,054.89億元；112年來已發行10檔，發行總金額新台幣247.27億元，包括Korea Expressway Corporation（發行新台幣94.14億元）、Societe Generale（43.64億元）、Standard Chartered Bank（14.5億元）、永豐銀（20億元）、兆豐銀（15億元）、合庫（25億元）、一銀（15億元）、彰銀（10億元）、臺銀（10億元）。另有臺企銀及上海商銀分別於7月5日及9月6日取得可持續發展債券資格認可，臺企銀將於9月27日發行10億元可持續發展債券及上櫃掛牌。

社會責任債券目前流通在外共計20檔，發行餘額為新台幣373.88億元；112年來已發行10檔，發行總金額為新台幣174.91億元，包括富邦銀（發行23億元）、台灣大（65億元）、玉山銀（21.91億元）、遠傳（65億元）。

可持續發展連結債券（SLB）目前流通在外共計3檔，發行餘額為新台幣56億元；112年來已發行1檔，發行總金額為新台幣21億元，為奇美實業發行21億元。