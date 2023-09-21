首波IFRS永續揭露準則問答集 上線

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金管會於112年8月17日發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，並成立「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組，為掌握外界意見俾政策之推動，小組成員包括證期局、臺灣證券交易所、會計研究發展基金會及櫃買中心，透過問卷調查廣泛蒐集上市櫃公司意見，並經專案小組會議充分討論及研議後完成首波問答集，櫃買中心已於112年9月18日將問答集揭示於「接軌IFRS永續揭露準則專區」，供各界參考。

櫃買中心指出，首波IFRS永續揭露準則問答集共計九大項，內容包含年報提前揭露時點困難、多角化企業的行業分類、溫室氣體盤查標準不一、氣候相關資訊揭露及情境分析、永續報告書資訊重複、永續資訊確信量能不足等議題。

櫃買中心並表示未來將透過辦理宣導會及專區網站，持續蒐集各界之疑義，更新問答集內容，以利上市櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則。

櫃買中心說明，「接軌IFRS永續揭露準則專區」前於112年8月推出，內容包含我國接軌架構、IFRS永續揭露準則、宣導專區、實務指引及問答，以及永續知識等五大主題，今加入IFRS永續揭露準則問答集，將有助減少企業接軌永續揭露準則之疑義與焦慮，期能達成我國推動2050年淨零排放之目標。專區網址為https://isds.tpex.org.tw。