台指期 籌碼面呈保守

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美國聯準會即將公布最新利率決策與台指期結算的影響，台股20日開低震盪，盤中一度翻紅但仍不敵投資人先行獲利了結，加權指數終場下跌101點收16,534點，台指期則下跌69點收16,537點，期現貨轉為正價差2.25點。

法人預估，台股仍維持震盪整理格局，若量能無法放大，先以保守操作應對。

加權指數20日以小跌開出後，盤中隨人工智慧（AI）概念股回神一度重返16,600點關卡，但因聯準會利率決策公布在即，獲利了結賣盤增加，多檔大型權值股跌點擴大，晶圓雙雄也延續疲態，蘋概股指標大立光也終止連四漲。類股來看，以AI相關概念股及航運股表現較佳，貨櫃三雄全面走揚，然台股終場仍下跌0.61％。

籌碼動向上，現貨部分，三大法人賣超251億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,118口至5,397口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少2,234口至6,165口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,809口至12,194口。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量（OI）部分，買權OI最大量集中在17,200點，賣權OI最大量集中在16,400點；全月未平倉量put/call ratio值由0.91降至0.81。VIX指數與19日持平於13.99，整體選擇權籌碼面偏空。

永豐期貨指出，加權指數本周跌破季線後，日K連三黑再度拉回月線之下，顯見上檔仍受季線下彎影響反彈空間，不過，下檔有半年線提供支撐，預計加權指數維持震盪整理格局。

群益期貨指出，外資20日賣現貨減碼期貨空單，自營商選擇權呈現保守，月選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面目前台股波動率依舊低檔震盪，短線在量能無法明顯放大下，台股仍可以選擇權方式保守操作。