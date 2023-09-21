台指期 多單可伺機減碼

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近期台指期雖有反彈，但近三日出現連續下跌直接跌破月線的反轉現象，目前台指在所有短期均線以下，技術面偏空。

另觀察量價關係，台指期可能有轉弱的疑慮，建議投資人可以伺機減碼台指期多單，而在操作期貨上，仍宜以順勢操作為主，避免過度重倉交易，並搭配停損停利調控投資部位之風險。

富邦期貨分析師曹富凱20日表示，美國公開市場委員會（FOMC）將在台灣時間21日凌晨公布決議結果，市場普遍認為這次會議不升息，一如前兩次會議軌跡，直到11月才將再次考慮升息。

然而，近期國際油價衝上十個月高點，加上美債殖利率攀高，使得市場原本認為通膨降溫、升息循環將結束的氣氛趨緩，通膨持續呈現僵固性，也使得市場傾向美國聯準會（Fed）更可能會選擇在更長時間內維持較高利率。

因此，儘管投信近幾周積極買超，顯然有意為第三季行情作帳，但是隨著投資人擔憂聯準會升息壓力恐出現升溫，台股本周跌破月線，後市需要留意台股現階段探底風險可能尚未排除，預期台股短線仍偏弱震盪整理因應。

短線上，台股仍面臨季線上檔反壓，再加上美元保持強勢狀態，加劇短期市場的波動。

此外，外資賣超、融資餘額持續提升，也導致台股短線有壓；國際市場利空連帶台指期走跌，高檔出現調整賣壓，使得國際資金匯出，形成股匯雙殺。

期貨籌碼方面，外資台指期未平倉為淨空單且現貨連續賣超，選擇權未平倉量P/C Ratio下降，散戶多空比上升，整體觀察，籌碼面不利多方。（富邦期貨提供，黎宣佑整理）