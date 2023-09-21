台電力挺 華新、大亞權證火

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台電將釋出逾百億元強韌電網計畫商機，預估華新（1605）、大亞（1609）等線纜廠均能受惠，也增添未來二～三年線纜廠營運的成長動能；華新20日也宣布，子公司將以1.42億英鎊（約新台幣56.3億元）收購英國航太材料廠（SMP）100％股權，宣告將進軍航太產業鏈，實現全球的戰略性布局。纜線業者表示，今年3月起銅價止跌回穩，加上台電因應再生能源政策，逐步汰舊換新線，釋出強韌電網的商機，讓各線纜廠今年營運的底氣充足。

觀察華新在8月營收144.11億元、年增0.66％，前八月營收1,297.49億元、年增5.99％，改寫同期次高，華新在9月調漲不銹鋼牌價，預期第四季不銹鋼價格有望回升，另印尼鎳金屬及冰鎳廠等事業體將維持全產全銷。

大亞8月營收則是23.47億元、年增2.52％，改寫同期新高，前八月營收171.25億元，年減幅收斂至5.68％，8月成長主要是漆包線營收比上月增加。台電今年釋出345KV超高壓交連PE電纜及附屬器材等地下輸電線標案，大亞也獲23.47億元訂單。

法人指出，線纜廠目前在電力線纜上銷售量穩定，若台電通知交貨，當月營收則可望呈現跳躍式成長，業者看好第三季或下半年營運比去年同期成長，另台灣業者目前電力線纜出貨以2021～2022年接獲台電汰舊換新饋線標案為主，加上台商回流建廠及建築業推建案所需中低壓或建築用線，今年銷售量預期穩定成長。